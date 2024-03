Ford E-Transit ganha versão chassi e começa a ser vendida em março

Com tração traseira e torque instantâneo, os modelos têm capacidade de 15 metros cúbicos no furgão e 21 metros cúbicos no chassi (com baú).

A autonomia da Ford E-Transit é de 317 km no ciclo WLTP. Sua bateria de lítio de 68 kWh pode ser carregada tanto em corrente contínua (até 115 kW) em 35 minutos, como em corrente alternada (até 11,5 kW) em 8 horas, usando conector do tipo 2 (padrão europeu).

A Ford E-Transit ainda traz tecnologias semiautônomas que evitam o risco de colisões, como sistema de frenagem autônomo, controle de tração e estabilidade AdvanceTrac e câmera 360°.

O modelo conta com três modos de condução - Normal, Econômico e Escorregadio - e sistema de regeneração de energia, o que contribui para a segurança e menor custo operacional.

A Ford E-Transit já vendeu mais de 40 mil unidades na Europa e nos Estados Unidos, onde é líder do segmento. Aqui na América do Sul, mais de dez empresas participaram de seu programa de testes desde 2022.

A Ford Pro - divisão de veículos comerciais da montadora - trouxe o Transit Minibus em 2021 e em seguida o Transit furgão. Em 2023, ela introduziu no mercado a Transit automática, a Transit Chassi e a nova geração da Ranger, com as versões XL e XLS.