Dolphin Mini: o que já sabemos sobre elétrico que terá preço de Onix e HB20

Mais barato do Brasil: os preços ainda não foram divulgados, mas tudo indica que ficarão abaixo dos R$ 100 mil. Isso porque a estratégia é posicionar o modelo abaixo do Renault Kwid E-Tech, hoje custando R$ 99.800, e também de algumas versões de modelos a combustão, como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo.

A princípio, virá com apenas quatro lugares, podendo passar a ter cinco dependendo de novas homologações para que também possa ser oferecido em outras configurações. Com 3,78 metros de comprimento, é um pouco maior do que os subcompactos, mas seus 2,5 metros de entre-eixos permitem um espaço interno que chega próximo ao dos compactos.

Na China, há duas versões, cada uma delas com uma capacidade diferente das baterias. A primeira tem 30 kWh, enquanto a segunda passa a ser de 38,8 kWh. Por lá, a BYD declara entre 300 km e 400 km de autonomia, conforme o ciclo chinês. Trazendo os dados para o Brasil, o Mercado Livre anuncia 280 km pelo ciclo do Inmetro.

Deve vir equipado com motor elétrico de 75 cv e 13,7 kgfm, indo de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e atingindo 130 km/h de velocidade final. Trata-se de um desempenho inferior ao do Dolphin maior, mas está alinhado com outros elétricos de faixas de preço similares (com destaque para o próprio Renault Kwid E-Tech e o Chery iCar). O tempo total de recarga também estará dentro da média, com cerca de uma hora.

Imagem: Divulgação

Principais equipamentos: são esperados o carregador por indução, banco do motorista com regulagem elétrica, controle de cruzeiro (não adaptativo), auto hold, a mesma central multimídia giratória de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay do Dolphin, cluster digital de 7 polegadas, seis airbags, câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros, dentre outros.