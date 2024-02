Por que Ferrari está testando carros da Tesla em sua fábrica na Itália

Para isso, a Ferrari também está investindo em uma expansão de sua fábrica. O local, chamado de e-building, incluirá um centro de pesquisa e desenvolvimento de baterias e deve ficar pronto até junho de 2024.

Entretanto, ainda não se sabe como será o elétrico que a Ferrari está planejando trazer e nem o número de motores que utilizará, dois ou três como o Tesla Model S Plaid - modelo que claramente está servindo como material de pesquisa.

Espera-se também que a Ferrari utilize seu programa de Fórmula 1 para o desenvolvimento do modelo.

O Tesla Model S Plaid possui mais de 1.020 cv de potência e é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 2,07 segundos, podendo chegar aos 320 km/h.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.