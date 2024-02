Volks pega R$ 500 mi com BNDES para desenvolver carros híbridos e elétricos

A Volkswagen anunciou na semana passada um investimento de R$ 16 bilhões no mercado automotivo brasileiro até 2028. Estão programados 16 lançamentos para este período, entre novos modelos e reestilização do portfólio atual.

O evento contou com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP). Na ocasião, ambos desfilaram em um modelo conceito criado para o evento.

O objetivo desse projeto é desenvolver novas tecnologias que contribuam para a descarbonização e a redução da emissão de poluentes de CO2 da frota nacional, alinhados à sustentabilidade, à eficiência e à transição enérgica para os próximos anos. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES

"Esse é o caminho para o desenvolvimento de uma indústria mais verde e inovadora que queremos alcançar com o Plano Mais Produção e é uma agenda prioritária para o governo do Presidente Lula", completou Mercadante.

Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, acrescentou: "a parceria da Volkswagen do Brasil com o BNDES é mais uma etapa importante no compromisso da nossa marca em ampliar os seus projetos de pesquisa e inovação nas atividades relacionadas ao desenvolvimento de veículos eletrificados, com foco na descarbonização e na mobilidade sustentável".

