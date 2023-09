Nissan lança versão mais exclusiva do Kicks: veja preço e detalhes do SUV

Carregador sem fio para celular; multimídia de oito polegadas com tela sensível ao toque; 2 portas USB (Tipo A e tipo C) Bluetooth, Apple CarPlay® e Android Auto®; nova chave presencial inteligente I-Key; câmera de ré, botão de partida do motor; painel de instrumentos com display de sete polegadas em alta definição de imagens; bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero; abertura e fechamento das portas e fechamento dos vidros por controle remoto; acendimento inteligente dos faróis; comandos no volante de áudio, do telefone e do piloto automático; direção elétrica; faróis dianteiros com sistema "Follow me Home"; para-sol com espelhos para motorista e passageiro; porta-malas com iluminação interna; espelho retrovisor eletrocrômico; entre outros.

Imagem: Guilherme Menezes/UOL

Para garantir a segurança, o Nissan Kicks XPlay vem com seis airbags; alerta de cinto de segurança destravado (frontal e traseiros); controles de tração e Estabilidade - (VDC - Vehicle Dynamic Control); luzes de condução diurna (DTRL); sistema Isofix para cadeiras de crianças; freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA).

Traz ainda sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA); travamento central automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento; Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS), além de outros equipamentos.