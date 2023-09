Volvo EX30: quando vale a compra e quais as opções ao SUV elétrico 'barato'

Por ser a única premium (pelo menos de forma tão consolidada no Brasil e no mundo) é a Volvo. Por isso, nesse critério o elétrico da marca sueca sai ganhando - mas sem grandes necessidades de se fazer qualquer tipo de juízo de valor, pois há os que não concordam com esse critério e, de certa forma, essas pessoas também têm seus motivos válidos

Equipamentos e segurança

Como um bom carro premium, vem muito bem equipado. Conta com a tecnologia Safe Space, que alerta em caso de abertura de portas próximo a ciclistas ou motociclistas. Ele é equipado ainda com um novo sistema avançado de alerta de motorista

Além disso, traz um sensor capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto do motorista cerca de 13 vezes por segundo. Dessa forma, o carro pode tentar identificar distração, sonolência ou desatenção - mesmo que o próprio condutor não tenha notado. Como se não bastasse, inclui também detector de ciclista, que alerta antes da abertura das portas, e aviso de fadiga do motorista, com sensor que identifica o estado do condutor

Apesar de um ter coisas que o outro não tem (e vice-versa), o que é mais parelho com o Volvo é o GWM Haval H6 HEV, que ainda vence por trazer os itens a seguir: