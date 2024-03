Por que VW Taos não consegue ameaçar Compass e Corolla Cross em vendas

Linha mais completa

O Taos tem duas versões de acabamento, sempre com tração 4x2, câmbio automático de seis marchas e motor 1.4 turbo. E o Compass? O Jeep vai muito além. Ele tem as configurações que rivalizam diretamente com o VW - aquelas que trazem o propulsor 1.3 turbo.

Porém, traz também opções a diesel, com tração 4x4. Esse tipo de propulsor já não tem o mesmo apelo de antes. Tanto que, na semana que vem, a Jeep deve anunciar que vai substituí-lo pelo 2.0 turbo a gasolina, de acordo com rumores que circulam no mercado.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A história do Jeep é semelhante à do novo Haval H6, aliás. Com versões HEV e plug-in, o modelo da GWM cativa público mais variado. As recarregáveis na tomada são mais caras, assim como as a diesel do Compass. Mas ajudam a engrossar as vendas totais da gama.

E o Corolla Cross, que é só 4x2? O Toyota tem algo que cada vez mais conquista o consumidor: versões com conjunto híbrido, além da 100% a combustão. Este é seu diferencial.