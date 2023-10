Design

Esqueça por alguns segundos a parte de trás dos dois Mustang, o V8 e o elétrico. Observe apenas a dianteira. Quando se olha o Mach-E de frente, dá até para acreditar que ele é uma evolução de design do muscle car. Algo como uma nova geração. A grade é semelhante, mas maior no novo modelo.

Faróis e para-choques também são inspirados no do muscle car, assim como o capô alto e encorpado - embora com menos músculos. Aliás, como essa parte não é ocupada por um motor, a Ford criou um porta-malas dianteiro com 139,5 litros. O compartimento é lavável e drenável, de acordo com a montadora.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Atrás, as lanternas têm barras que são tradição no Mustang, além da inscrição GT, em alusão à versão do Mach-E escolhida para o Brasil. O porta-malas tem abertura elétrica e capacidade de 402 litros.

Interior

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A abertura das portas é por toque em um botão. Segundo a Ford, as maçanetas tradicionais foram retiradas para eliminar apêndices que poderiam prejudicar a aerodinâmica, algo muito importante para a eficiência de um carro elétrico. O cx do Mustang Mach-E é de 0,292.