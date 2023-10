De acordo com Vieira, as normas sobre vagas específicas dizem respeito apenas para idosos e pessoas com deficiência, sendo que está disponível caso o beneficiário seja motorista ou passageiro. No entanto, é preciso ter uma carteirinha comprovando tal condição.

"Cada município deve expedir uma credencial para utilização dessas vagas. Ele tem padrão nacional e pode/deve ser utilizado em toda e qualquer vaga regulamentada no país que ostente sinalização específica, mesmo em shoppings e supermercado", explica o especialista. Isso significa que o infrator pode, sim, ser punido caso estacione na vaga reservada em locais privados.

Multa gravíssima

Estacionar em vagas reservadas sem a devida autorização é considerado uma infração de trânsito, de natureza gravíssima, com multa e remoção do veículo. O infrator deve pagar R$ 293,47, leva sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e o veículo pode ser recolhido.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.