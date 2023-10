Roubos e furtos de carros têm disparada de 28% em SP; veja os mais visados

O número de roubos e furtos de veículos nos primeiros oito meses de 2023 na Região Metropolitana de São Paulo apresentou alta de 28% na comparação com igual período de 2022. A maior parte das ocorrências (61%) foi registrada na capital paulista.

É o que aponta levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, com base no balanço mais recente desses crimes publicado no site da Secretaria da Segurança Pública do governo de São Paulo.

O que aconteceu?

Segundo o estudo, obtido com exclusividade por UOL Carros, de janeiro a agosto de 2023 foram registradas 46.655 ocorrências do tipo envolvendo carros de passeio, comerciais leves e motos na capital e na Região Metropolitana de SP

,No mesmo período de 2022, houve 36.546 casos oficiais de roubos e furtos desses tipos de veículo

Dentre os dez modelos de automóvel mais roubados ou furtados em 2023, 86% deles foram furtados e os demais 14% foram roubados - quando é empregado algum tipo de ameaça ou violência

Na capital, os bairros que concentram o maior número de ocorrências de roubos e furtos de veículos são, em ordem decrescente, Tatuapé, Ipiranga, Vila Matilde, Itaquera e Vila Prudente

Nas demais cidades da Região Metropolitana de SP, aquelas com mais ocorrências são Santo André, Guarulhos e Osasco

Os veículos com mais de cinco anos de fabricação são os mais visados, com mais de 30 mil ocorrências

Roubos e furtos de Fiat Argo têm alta de 91%

Oitavo colocado no ranking de roubos e furtos em 2023, o Fiat Argo apresentou a maior alta (91%) nesses tipos de ocorrência na comparação com os primeiros oito meses de 2022

Em seguida, vem o Renault Sandero, décimo colocado no ranking, com elevação de 75%

Hyundai HB20 e Fiat Palio, respectivamente quinto e sétimo colocados na lista, tiveram crescimento de 28% nos casos de roubos e furtos

