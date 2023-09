Mas quais são os pontos negativos do novo Ford Territory? E os positivos?

Preço e espaço interno: esses são os destaques do novo Ford Territory 2024. Importado da China, o modelo chega ao Brasil por R$ 209.990. Sai de fábrica com painel virtual e central multimídia em duas telas integradas, pacote repleto de assistências à condução (com ACC e leitor de faixas), carregador sem fio, bancos dianteiros elétricos e teto solar panorâmico.

O Compass com os mesmos equipamentos é o S, por R$ 238 mil. E o Territory é mais barato até que o Limited, de R$ 214 mil. O espaço interno, no entanto, é de Commander. Ou até melhor. Com 2,73 m de entre-eixos, o SUV de assoalho plano é um dos poucos médios a acomodar bem três pessoas no banco de trás.

O acabamento também chama bastante a atenção. Tem couro, madeira e materiais emborrachados e macios ao toque. Outro destaque fica por conta do belíssimo visual. A dianteira é uma das poucas coisas que remete a estilo dos SUVs globais da Ford (no interior, quase tudo é só do Territory, exceto a fonte das letras do velocímetro digital, igual à da Ranger e F-150).

O design com grade grande, faróis diurnos finos e conjunto óptico principal no para-choque chama a atenção. A lateral tem linhas mais altas que as do modelo anterior, e a traseira é bem resolvida.