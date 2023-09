Fora do mercado brasileiro há cerca de um ano e meio, o Tiguan está de volta. Porém, ainda não chegou a vez da nova geração, que surgiu, ainda camuflada, no Salão de Munique (Alemanha), no início do mês.

Esta nova geração também está prevista para o Brasil. Porém, antes ela será lançada na Europa. A apresentação sem camuflagem ocorrerá fim de outubro, em evento em Wolfsburg (Alemanha), sede da Volkswagen. As vendas no mercado europeu começam no ano que vem.

Por ora, o Brasil receberá a versão reestilizada do carro, à venda nos EUA e na Europa. Ela continuará sendo trazida do México e trará também algumas mudanças mecânicas ante o modelo anterior.