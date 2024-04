Renovada, S10 usa até inteligência artificial para ficar mais econômica

De acordo com a Chevrolet, a inteligência artificial é capaz de processar centenas de simulações por microssegundos, considerando também a condição de componentes do motor para encontrar o parâmetro de calibração mais próximo do ideal. Tudo isso para conseguir fazer a melhor combinação de performance, consumo de combustível, dirigibilidade e emissões.

A nova geração do motor Duramax 2.8 turbodiesel de quatro cilindros traz atualizações de hardware e software. O resultado foi uma mudança em toda entrega. Agora, a S10 vai de 0 a 100 km/h em 9,4 s - um segundo a menos que a anterior. Já no quesito consumo, de acordo com o Inmetro, percorre 11,4 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade, médias até 13% melhores.

O motor, que agora entrega 207 cavalos de potência e 52 kgfm de torque, trabalha em conjunto com uma transmissão automática sequencial de oito marchas que equipa a Colorado norte-americana.

Equipamentos

Também há novidades em tecnologias, como o Chevrolet MyLink de 11 polegadas integrado ao painel digital de 8 polegadas, carregador por indução e entradas USB tipo A e C na dianteira e na traseira - além do Wi-Fi nativo, que já equipava a versão anterior. A lista fica completa com a chegada de alerta de tráfego cruzado traseiro; alerta de ponto cego; farol alto automático; iluminação Full LED; chave presencial com partida por botão.

Preços e versões