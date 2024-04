Com preço de carro zero km despencando, é hora de vender seu usado?

"Quando o preço dos carros zero-quilômetro começam a cair significa que tem mais oferta do que procura. Quem precisa vender o carro usado vai sofrer com a concorrência do novo, principalmente entre os modelos de zero a três anos. Ou seja, o preço desses modelos também cair. Por isso, quem está pensando em fazer a troca deve agir rápido: vender logo o usado - enquanto os valores não foram afetados - e aproveitar o desconto do novo", opina.

Carros vão baixar mais?

O debate sobre a redução de preço dos carros devido aos modelos eletrificados não é restrita ao mercado brasileiro. Praticamente todo o mundo luta contra a concorrência chinesa no mercado automotivo, criando-se uma verdadeira corrida pelo primeiro carro elétrico abaixo de 20 mil dólares.

Para se ter uma ideia, a Tesla reduziu preços de alguns de seus modelos para bater de frente com BYD. Sobre a estratégia, Carlos Tavares, CEO global da Stellantis, grupo que detém o controle de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep, disse que esse jogo "será uma corrida para o fundo do poço e isso terminará em banho de sangue" - se referindo à queda nas margens de lucros das montadoras.

O consultor automotivo Cássio Pagliarini, da Bright Consulting, explica que o cenário pode mudar bastante no Brasil. "A ameaça de preço existe. O ticket médio de carros novos no Brasil é de R$ 148 mil. Com certeza, a presença desses veículos na faixa de R$ 100 mil afetam os modelos a combustão e devem afetar o seu preço", comenta.

Para Ricardo Bacellar, fundador da Bacellar Advisory Boards, mesmo que não valorizem a questão sustentável dos carros elétricos e híbridos, muitos consumidores já olham para esse segmento por causa da quantidade de tecnologia embarcada nesses carros, quando comparado com um concorrente a combustão.