Sem placas, motos roubadas viram 'cavalos motorizados' no interior do país

No início da semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta sem placa com sinais de adulteração no chassi durante fiscalização na BR-230, no município de Humaitá, no Amazonas. À primeira vista, a notícia pode não chamar atenção, se não fosse pela quantidade de motocicletas irregulares circulando pelo interior do Brasil.

Basta uma volta em pequenas e médias cidades para ver como a infração é mais comum do que se imagina. As motos irregulares se tornaram verdadeiros "cavalos motorizados", servindo como auxiliar no transporte de ferramentas de trabalho e pessoas - tudo sem regulamentação do poder público. Em algumas regiões, elas são conhecidas como "cabritas" - termo também utilizado para veículos com identificações falsificadas.

Em uma simples pesquisa sobre as ações rotineiras da PRF, é possível encontrar dezenas de apreensões desse tipo apenas no último mês, principalmente em estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para se ter uma ideia, de acordo com o Detran do Mato Grosso do Sul, em 2023, foram aplicadas 1.166 multas após flagras de motos sem placa, aumento de 11,15% em relação ao ano anterior.