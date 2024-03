Futuro é elétrico? Montadoras já estão revendo planos após frustrações

"As pessoas temem o fim da vida útil da bateria e a desvalorização do carro. Na Europa e nos Estados Unidos a desvalorização do elétrico usado é alta, o que tem criado resistência nos consumidores", opina.

Fator China

Outra questão é que os carros elétricos se tornaram o verdadeiro trunfo da China, que consegue produzir esses veículos com um custo muito menor do que as montadoras do Ocidente.

"As montadoras já investiram muito dinheiro recentemente nos motores à combustão para reduzir as emissões. Seria necessário investir muito mais na produção de carros puramente elétricos em grande escala. Por isso, talvez estejam pensando em continuar operando no que já dominam por mais tempo, antes de fazer uma transição desse porte", pondera Kalume.

Embora o futuro da mobilidade continue sendo impulsionado por tecnologias mais limpas e sustentáveis, as marcas estão sendo forçadas a reavaliar suas estratégias e adotar abordagens mais flexíveis e realistas diante das complexidades do mercado e das demandas dos consumidores. A transição para carros elétricos pode ser inevitável, mas o ritmo e os desafios dessa transição estão se mostrando mais desafiadores do que o previsto inicialmente.