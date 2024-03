Lei do Uber: por que corrida deve encarecer e motorista prevê renda menor

Dentre as grandes empresas de transporte por aplicativo, a InDrive foi a única que se posicionou contra a proposta, afirmando que "no atual estágio deste projeto de lei, a liberdade de escolha das pessoas é minada: preços abusivos, taxas de comissionamento sem transparência, com usuários reféns de uma única escolha. Para contribuírem com maiores ganhos, é imprescindível que motoristas sejam inseridos no sistema de seguridade social, mas a inDrive entende que há alternativas já utilizadas mais economicamente viáveis para os parceiros e que irão cumprir o objetivo inicial do governo de proteger os motoristas".

Para eliminar a falta de transparência nas comissões cobradas por plataformas, a empresa sugere a fixação da taxa de intermediação. Dessa forma, os motoristas poderiam priorizar as plataformas que apresentarem as melhores condições e tarifas de intermediação na hora da escolha da corrida.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.