Hyundai sem Caoa? Quais serão os lançamentos da nova fase da marca

Outra novidade que faz parte do acordo é que a fábrica da Caoa em Anápolis (GO) será usada para montar novos veículos Hyundai, além de peças. A planta tem capacidade para a produção de 300 mil carros por ano, mas também será usada para a produção de carros da Chery. A Hyundai já possui uma planta em Piracicaba (SP), no entanto, ela já opera em sua capacidade máxima de 200 mil carros por ano.

O que vem por aí?

Concorrente do Toyota SW4, o Santa Fe pode chegar em 2025 Imagem: Divulgação/Hyundai

Com as novidades, a Hyundai Motor Brasil irá investir R$ 5,4 bilhões no país para aumentar seu portfólio. A marca já confirmou a chegada de quatro carros: o comercial HR e o Tucson para as próximas semanas, além do crossover 100% elétrico Ioniq 5 e do SUV de grande porte Palisade, na versão de 8 lugares, que chegarão no segundo semestre. Os dois últimos serão trazidos da Coreia do Sul têm a missão de aumentar o desejo dos clientes pela marca.

Mais dois modelos serão apresentados em 2025, e serão montados na fábrica da Caoa, em Goiás. Entre as opções estão os SUVs Kona, concorrente do Toyota Corolla Cross e Jeep Compass, e Santa Fe, rival do Toyota SW4, em suas variáveis de propulsão a combustão, híbrida ou elétrica. De acordo com a Hyundai, também há espaço para outros modelos, principalmente aqueles que já construíram forte imagem junto ao consumidor brasileiro, como os sedans Elantra, Sonata e Azera.

"Todo o portfólio global da Hyundai terá sua comercialização no Brasil agilizada, respondendo ao momento atual, de elevada competitividade e crescente eletrificação do setor automotivo. Com isso, vamos promover de maneira mais efetiva a visão da Hyundai de Progresso para a Humanidade uma vez que diversas soluções de mobilidade inteligente também estão sendo consideradas", diz Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e Hyundai Motor Américas Central e do Sul.