'Pegadinha' do conserto: por que a garantia do seu carro não é o que parece

Apesar dos prazos, a garantia não é o que parece. Estar sob a proteção da montadora não significa que qualquer defeito será consertado sem ônus para o consumidor. Isso acontece por dois motivos: nem todas as peças são cobertas e há condições contratuais para que os benefícios sejam mantidos.

Condições

As condições para a manutenção da garantia por todo o período combinado varia de acordo com a montadora e o veículo adquirido. Em linhas gerais, ela não cobre defeitos provocados por mau uso por parte do consumidor. Também estão fora da garantia despesas decorrentes de desgaste natural - como pastilhas de freio, óleo do motor, pneus, entre outras.

Para manter a proteção, as montadoras também exigem as realizações de todas as revisões obrigatórias nas concessionárias autorizadas pela marca, e dentro do prazo estipulado no manual. Também fica proibida a instalação de acessórios que não sejam homologados pela montadora, como reboques, central multimídia, racks de teto.

Isso ocorre devido à ausência de previsão para a montagem de um dispositivo de reboque em certos projetos. Por exemplo, os modelos Chevrolet Onix, tanto o hatch quanto o sedã, o SUV Tracker e a picape Montana não são concebidos para isso. Se o proprietário optar por utilizar o equipamento, perderá o direito à garantia.

Modificações mecânicas, como o rebaixamento do veículo ou a instalação de chips para aumentar a potência, não são recomendadas e também resultarão na invalidação da garantia. O mesmo vale para consertos feitos fora da concessionária. É importante lembrar que a garantia é um contrato e, para que seja válida, ambas as partes devem cumprir o que foi estipulado.