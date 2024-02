Etanol chegou a R$ 2,50 em 2022, como disse Bolsonaro na Paulista?

Na cidade de São Paulo o cenário é parecido. O valor do litro de etanol chegou a R$ 5,35 em janeiro de 2022 e fechou o ano em R$ 3,83. A menor cotação foi R$ 3,21, em setembro. Em todo o país, o menor valor do litro neste período foi R$ 2,81, no Mato Grosso, em setembro de 2022.

Como Bolsonaro reduziu o preço dos combustíveis?

Em 2022, o valor do combustível chegou a patamares altíssimos. Além do etanol acima de R$ 5,00, a gasolina esteve na casa dos R$ 7,00. Em julho daquele ano, com aval do Congresso Nacional, Bolsonaro passou a aplicar medidas tributárias para reduzir os preços - como a Lei que limitou o ICMS sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, além de corte dos impostos federais Cide e PIS/Cofins sobre esses produtos.

O corte dos impostos valiam até dezembro de 2022, mas foram prorrogadas nos primeiros meses do governo Lula. A retomada dos tributos teve impacto de, pelo menos, R$ 0,69 no litro da gasolina, R$ 0,35 no do diesel e R$ 0,24 no do etanol.

Bolsonaro segurou o preço artificialmente

De acordo com dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom), usando como referência os valores para gasolina, óleo diesel, câmbio, RVO e frete marítimo, em outubro, mês das eleições, o preço dos combustíveis apresentava defasagens muito afastadas da paridade de importação, política de preços que vigorava na época. Na prática, o preço do combustível brasileiro era ajustado de acordo com o mercado global.