Donos de Kicks reclamam de defeito no freio que custa fortuna para arrumar

A empresa disse ainda que "o veículo realiza um procedimento de autodiagnostico a cada partida do motor. Caso seja detectada alguma anomalia em um componente, incluindo o módulo de controle do sistema ABS, uma luz de alerta é exibida no painel".

"Conforme orientações do manual do proprietário, se a luz permanecer acesa - que pode acontecer por diversos fatores -, será necessária a visita à uma concessionária Nissan, que realizará o diagnóstico com base nos sintomas e códigos de falha presentes no veículo e, caso necessário, procederá com o reparo conforme instruções da montadora. Durante esta análise, é realizada uma inspeção completa do sistema de freios que, como todo sistema mecânico, pode sofrer desgastes", completa.

Sobre o Boletim Técnico enviado às concessionárias, a marca disse que "são uma ferramenta de comunicação interna entre a montadora e sua rede de concessionários a fim de manter atualizados os procedimentos de diagnóstico e reparo em complemento aos manuais de serviço existentes."

Mais casos

Em um grupo de proprietários do veículo no Facebook, chamado de "Grupo Nissan Kicks", o número de pessoas relatando o acendimento da luz espia do ABS, junto com a sinalização de controle de estabilidade desligado, é grande. Apesar do mesmo sintoma, a resposta das concessionárias Nissan é diferente para cada caso.

O advogado Gabriel Yuri conta que, quando o problema apareceu em seu Kicks 2019, inicialmente era intermitente. "Acusava no painel do carro que os sistemas estavam desligados e, momentos depois, retornava a funcionar. Tirei foto e questionei na concessionária. Na época, pediram para ficarmos observando. O problema ficou grave, de passar dias sem funcionar, no último mês da garantia", lembra.