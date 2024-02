Elétricos abaixo de R$ 100 mil derrubarão os preços de carros 'normais'?

"O GWM Haval e o BYD Song Plus brigam com carros entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. No fim do dia, o mercado consumidor é o mesmo, não importa se seja híbrido ou a combustão. Quanto mais competitivos esses novos carros ficarem, mais o mercado como um todo terá que se adaptar. É claro que a queda de preço vai chegar", analisa.

Como a China barateou os eletrificados?

Há pouco mais de um ano, era normal ver anúncios de elétricos e híbridos compactos por mais de R$ 200 mil. As novidades eram direcionadas praticamente para um nicho e estavam longe de impactar o mercado de carros a combustão. A questão é que, enquanto os modelos de volume foram ficando mais caros desde a pandemia, os eletrificados viram a chegada de competidores mais tecnológicos, maiores e mais baratos. O consumidor passou a ter mais opções na hora de escolher um carro.

Bacellar acredita que esse cenário, que em maior ou menor proporção está acontecendo em diversos países do mundo, é fruto de um investimento de, pelo menos, dez anos realizado pela China. E todos terão que se adaptar.

"Primeiro, eles atraíram grandes montadoras para produzir no país e, com isso, aprenderam a produzir carros bons. Depois, contrataram os melhores especialistas do mundo e investiram pesado nos elétricos, criando um gap tecnológico difícil de ser recuperado pelo resto do mundo. Em paralelo, conseguiram desenvolver um sistema de produção de volume, com uma cadeia de fornecedores, além de logística e a questão tributária. Ou seja, eles investiram para produzir muitos carros gastando pouco", finaliza.

