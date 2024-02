Como chineses estão ajudando a Rússia a produzir carros piratas da Citroën

Confirmando a descoberta da Reuters, a Automotive Technologies Kaluga anunciou em dezembro de 2023 a produção de um lote piloto de 48 crossovers de médio porte, antes da produção em massa a partir de 2024 - sem revelar o modelo e a montadora do veículo.

Acordo Rússia - China

Em novembro, o governo chinês solicitou assistência à Rússia para ampliar suas operações no setor automotivo. De acordo com a agência de notícias estatal, o embaixador na Rússia, Zhang Hanhui, expressou a necessidade de respaldo político para que as montadoras de automóveis chinesas possam estabelecer presença no país vizinho.

O representante diplomático mencionou a possibilidade de uma colaboração bilateral que permita às empresas automotivas chinesas fabricar e comercializar veículos na Rússia. Além disso, Zhang destacou que a China pretende aproveitar o parque industrial automotivo já existente para desenvolver carros destinados ao mercado russo.

Vale ressaltar que, enquanto o acordo não sai, os consumidores também têm recorrido à Lada, com modelos projetados nos anos 1970. Com isso, as vendas mensais de veículos caíram de 127 mil mensais (2021) para cerca de 40 mil por mês em 2023.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.