Nada de elétricos: Gol, Uno e Palio ainda são carros mais vendidos do país

Enilson Sales, presidente da Fenauto, explica que a razão para esses modelos dominarem o mercado há décadas é simples.

"O Gol foi lançado em 1980 e descontinuado em 2023, ou seja, ficou 43 anos em produção. Isso significa que há muitas unidades rodando no país. O mesmo acontece com Uno e Palio, lançados em 1983 e 1996, respectivamente. Não existe no Brasil regulamentação para descontinuar veículos de muito tempo de uso. Por isso, enquanto estiverem rodando, podem ser emplacados e continuar circulando por aí", explica.

Outro fator que reforça o bom desempenho desses veículos é o fato de a procura por usados 'velhinhos', ou seja, com 13 anos ou mais de uso, ser tão grande no país. Segundo dados da entidade, de 1,2 milhão de automóveis de segunda mão vendidos no mês passado, 408,7 mil estão nesta faixa etária de uso. Na prática, os carros que cabem, de fato, no bolso dos brasileiros não são equipados nem mesmo com airbags dianteiros e ABS, equipamentos obrigatórios desde 2014 no país.

"A indústria não tem se preocupado em lançar veículo de base, lugar ocupado antigamente por Fusca, Gol e Uno. Por causa do orçamento apertado, os brasileiros têm que recorrer a carros cada vez mais antigos. Os novos estão com preço muito alto", argumenta.

Fenômenos

Na preferência dos comparadores de usados, depois de Gol, Uno e Palio, estão Chevrolet Onix e Hyundai HB20, ambos lançados em sua primeira geração em 2012.