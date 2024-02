Golpe do free flow: como bandidos usam novo pedágio para roubar motoristas

Uma das estradas com pedágio sem cancelas no país é a BR 101, no trecho Rio-Santos. A CCR RioSP, responsável pela administração e operação da rodovia, explica que, sobre o pagamento pela passagem do pórtico do free flow, é importante ressaltar que não há cobrança ativa por parte da concessionária, como envio de boleto ou por outro meio eletrônico.

Câmeras identificam os veículos que passam pelo pórtico do pedágio freeflow Imagem: CCR RioSP

Segundo a concessionária, apenas dois tipos de cobrança são realizados:

Com tag: o cliente tem a tarifa debitada na fatura da operadora contratada;

Sem tag: nesse caso, o cliente deve realizar o pagamento da tarifa no site da concessionária, app, WhatsApp ou totens em cinco bases ao longo da rodovia Rio-Santos

A concessionária alerta ainda que, ao se cadastrar no aplicativo CCR Rodovias, o motorista receberá um SMS quando for identificada a passagem do veículo por um dos pórticos do free flow na Rio-Santos.