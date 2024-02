O que GM ainda não revelou, mas pode chegar ao Brasil nos próximos anos

Durante o anúncio do investimento no Brasil, os principais executivos da Chevrolet - incluindo o presidente global da marca Shilpan Amin - já tinham admitido pela primeira vez a possibilidade de um carro híbrido. O fato é marcante porque a GM, até então, era o principal grupo a defender um caminho mais rápido para a transição entre os carros a combustão e puramente elétricos.

Chevrolet Trax, SUV cupê compacto, é sucesso nos EUA Imagem: GM/Divulgação

Outro destaque do congresso foi a apresentação do Envista, um SUV cupê da Buick, marca que também faz parte do portfólio da GM. O sentimento unânime entre os concessionários é que ele pode inspirar um novo carro que chegará ao Brasil.

"Não podemos cravar, mas nós acreditamos que, se ele não vier para nosso mercado, será algo próximo", disse fonte da coluna. À venda no mercado americano, o Envista é alguns centímetros maior do que o Compass, equipado com o motor 1.2 turbo da Montana e da versão Premier do Tracker.

Mesmo que o Envista não venha, existe outro SUV cupê no mercado americano com vocação para o Brasil. Trata-se do Chevrolet Trax, que é um SUV compacto de volume como o nosso Tracker. Ele também é equipado com o motor 1.2 turbo, que aqui é bicombustível.

Ao UOL Carros, a GM do Brasil afirmou que o evento se tratou da confirmação de veículos híbridos nos Estados Unidos para complementar o portfólio.