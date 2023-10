De acordo com Lima Leite, no último ano, o Brasil deixou de arrecadar R$ 2,2 bilhões com a redução do imposto, destes, R$ 1,1 bilhão são referentes a carros chineses.

"A China tem um custo de produção muito mais baixo que o nosso no Brasil. Então, esses veículos são, sim, uma ameaça. Temos conversado isso com o governo. O que temos hoje é 0% de imposto de importação sem data para acabar. É mais barato fazer lá fora do que nas nossas próprias fábricas, mesmo para montadoras que produzem no Brasil. Mas precisamos de uma regra de transição, ninguém quer chocar o mercado de uma hora para outra com mudanças abruptas", disse durante uma coletiva de imprensa.

O presidente da Anfavea disse ainda que o posicionamento não foi deliberado por unanimidade entre suas associadas, mas pela maioria. É bom lembrar que ainda não há carros puramente elétricos fabricados no Brasil, portanto, todos os modelos - até mesmo das fabricantes que compõem a Anfavea - são importados.

A associação também pleiteia um regime de cotas de importação sem imposto para não prejudicar as montadoras de menor volume, ou seja, as de carros de luxo. "Elas precisam disputar com os chineses com o mínimo de competitividade, para que não haja uma enxurrada no mercado brasileiro", pontuou o presidente da Anfavea.

Mercado ainda é incipiente

Na direção oposta da Anfavea está a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). De acordo com dados da entidade, em agosto, a venda de modelos eletrificados bateu um novo recorde mensal, com 9.351 emplacamentos - 25% acima do recorde anterior de julho (7.462) e 120% sobre agosto de 2022 (4.249).