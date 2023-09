Desde o início da pandemia, em 2020, quando os preços dos automóveis e autopeças dispararam, o consumidor brasileiro passou a gastar mais com o carro do que com a alimentação em domicílio e bebidas. O fenômeno segue em alta e, em 2023, a expectativa é que o segmento automotivo movimente R$ 731,7 bilhões, o que representa um crescimento de 9,2% em relação a 2022.

Os dados são da Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros há quase 30 anos, com base em dados oficiais. No cálculo, são levadas em conta as despesas das famílias referentes à gasolina, etanol, consertos de veículos, estacionamentos, óleos, acessórios/peças, pneus, câmaras de ar e lubrificações/lavagens. Compreende, ainda, aquisição de veículos.

Para se ter uma ideia, somando bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e todos os alimentos para consumo no domicílio, as famílias devem gastar R$ 641 bilhões neste ano. De acordo com o instituto, esse comportamento do consumidor, de gastar mais com o carro do que com a própria alimentação, vem aumentando a cada ano.