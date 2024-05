VW Amarok 2025 chega em agosto na Festa do Peão de Barretos; veja novidades

Festa do Peão

A tradicional Festa do Peão em Barretos é o maior evento sertanejo da América Latina e atrai um grande número de visitantes que têm forte ligação com o mundo do campo - incluindo fazendeiros, pecuaristas, trabalhadores rurais e entusiastas do rodeio.

Esse público-alvo tem uma grande afinidade com as picapes médias e grandes, que são ideais para as necessidades de trabalho e lazer.

Lançar uma caminhonete em um ambiente ligado ao mundo do rodeio e da cultura sertaneja criará uma conexão emocional e cultural com a Amarok.

A picape poderá ser apresentada não apenas como um veículo robusto e eficiente, mas também como parte do estilo de vida para os participantes e fãs da categoria.

