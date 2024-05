De olho no Brasil, Caoa Chery revela Tiggo atualizado e até carro voador

O modelo também teve o interior atualizado, onde se destaca a central multimídia com tela gigante.

O estande da montadora em Pequim teve até um conceito de carro voador.

'Carona' estreia no UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' abordará os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo colunista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que realmente interessa no mundo dos carros e da mobilidade.