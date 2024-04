Governo de SP quer endurecer regras para carregar carros elétricos

O texto ainda explica a urgência do parecer. "A implementação de regras padronizadas se faz urgente, especialmente no que diz respeito às medidas de segurança contra incêndios, devido ao potencial risco de ignição das baterias de íons de lítio".

Montadoras criticam proposta

Presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), entidade que representa diversas montadoras, Ricardo Bastos diz em entrevista ao UOL Carros que recebeu a consulta pública como tentativa de se criar nova "jabuticaba". Isso porque estatísticas internacionais de incêndio em veículos indicam percentuais muito inferiores para elétricos (0,004%) quando comparados com similares movidos a combustão (0,08%).

De acordo com o executivo, a consulta também incluiria aspectos já superados e sem compromisso com as melhores técnicas disponíveis, inclusive no Brasil.

Bastos afirma que hoje a utilização de baterias é extremamente comum em vários produtos, como celulares, que estão presentes em vários momentos da nossa vida.

"Os veículos contam com homologação técnica, certificação e controles de qualidade extremamente rígidos, que permitem avançarmos nesse debate com muito equilíbrio e com a importância devida", diz.