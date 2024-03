De Kicks a Porsche: salão de NY traz carros globais que chegarão ao Brasil

O novo Tucson chega ao Salão de Nova York com uma série de atualizações. Ficou com acabamento mais moderno e deixou o SUV com um visual mais agressivo e robusto. Por dentro, ele tem um novo cockpit com duas telas de 12 polegadas. O propulsor é herdado da geração anterior, mas tem algumas modificações com o ganho de um motor elétrico. Há versão plug-in com 271 cv de potência por conta da bateria de 13,8 kWh.

A picape Santa Cruz ganhou uma aparência mais robusta com uma grade redesenhada, elementos de iluminação verticais e acabamentos no estilo da parte inferior da carroceria. A versão XRT terá recursos exclusivos e aumento da capacidade off-road. No interior, recebe a mesma tela curva do Tucson, porém é item opcional.

Seria esse o motivo da ausência na apresentação dos produtos Hyundai no Brasil? Santa Cruz e novo Tucson estão em alta e são duas das principais estrelas do salão.

Mustang 60 anos

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A celebração começou nos Estados Unidos e a Ford destaca no seu estande o GTD 5.2 litros e 800 cv de potência. O V8 é de um ronco inesquecível no carro projetado para a pista e de um acabamento visual irretocável na sua sétima geração.