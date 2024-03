Novo Tesla acelera com tecnologia de foguete, roda 1.000 km e chega em 2025

Imagem: Foto: Tesla | Divulgação

"O pacote de opções da SpaceX para o novo Tesla Roadster inclui cerca de 10 pequenos propulsores de foguete dispostos perfeitamente ao redor do carro", escreveu Musk no X, antigo Twitter (rede social da qual o empresário é dono).

No hotsite oficial a respeito do carro, diz que passa dos 400 km/h e a autonomia das baterias chega a 1.000 km. No 0-100 km/h, o site da marca diz que alcança a velocidade em 2,1 s. A tração do esportivo é integral.

Por dentro, conta com quatro bancos e parte do teto pode ser removida para uma experiência de carro conversível. O veículo tem três motores elétricos e 10.000 Nm de torque. A bateria terá cerca de 200 kWh de capacidade.

A reserva para o modelo base (o que pode indicar que terá alguma versão mais forte) custa 43 mil euros (algo em torno dos R$ 232 mil) no site da Tesla Portugal.

A promessa de Musk é que o Tesla Roadster tenha uma apresentação oficial no fim de 2024 e as entregas estão previstas para acontecer já no próximo ano. Vale lembrar que a apresentação original do modelo aconteceu em novembro de 2017 e a produção deveria ter iniciado em 2020.