Como ponte que caiu nos EUA pode prejudicar os negócios das montadoras

Um navio cargueiro atingiu a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos. Com isso, o tráfego no porto da cidade foi suspenso e criou problemas para diversas empresas, entre elas as montadoras de carros. O atracadouro é um local importante para as fabricantes que importam e exportam veículos usando o local.

No ano passado, os terminais públicos e privados do porto de Baltimore movimentaram 847.158 carros e caminhões leves. Isso é mais do que qualquer outro porto dentro dos Estados Unidos.

Segundo informações do Automotive News, o porto de Baltimore lida com importações, exportações e remessas de peças para diversas montadoras como Nissan, Toyota, General Motors, Ford, Mazda, Subaru, Volvo, Jaguar Land Rover e Grupo Volkswagen - incluindo modelos de luxo para Audi, Lamborghini e Bentley.