O Mk4 também tem uma porta traseira, que deixa a tripulação menos exposta do que na maioria dos tanques, já que o comum é entrar por cima. O motor tem mais de 1.500 cv de potência.

Sua capacidade de disparar mísseis antitanque de alta precisão aumenta ainda mais seu poder de fogo. Ele também é conhecido por sua alta mobilidade e capacidade de operar em uma variedade de condições de terreno, o que é fundamental em uma região com topografia variada, como Israel e os territórios palestinos.

Além dos tanques de guerra, Israel possui uma ampla variedade de armas e equipamentos militares de alta tecnologia para suas Forças de Defesa, como caças; mísseis balísticos e antitanque; sistema de defesa aérea projetado para interceptar foguetes de curto alcance e morteiros; veículos aéreos não tripulados; artilharia de longo alcance, entre outros. O país também é um dos poucos no mundo que contam com armamento nuclear.

Já o Hamas tem um arsenal limitado de armas e equipamentos em comparação com as forças armadas convencionais, mas ainda representa uma ameaça em seu contexto regional. Alguns dos principais equipamentos e armas do grupo extremista incluem foguetes e mísseis; morteiros; armas antitanque e dispositivos explosivos improvisados.

