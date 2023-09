Onde estão as picapes grandes da Nissan e Toyota? A pergunta tem uma resposta simples: não estão no Brasil. Com o mercado das full size em alta, as montadoras japonesas estão marcando bobeira? Até o momento, não contam com nenhum representante de grande porte para disputar o mercado nacional.

Recentemente, a Chevrolet lançou a Silverado e completou o trio de picapes grandes junto a Ram 1500 Limited e Ford F-150. Juntas, as três são as mais luxuosas do mercado. Além disso, também são as maiores (em tamanho) para os condutores comuns de habilitação do tipo B.

Vale lembrar que acima de 3,5 toneladas é preciso de CNH da categoria C para a condução das picapes, como acontece com a Ram 3500, por exemplo.