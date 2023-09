A Ford confirmou a chegada da Ranger Raptor ao Brasil. Em alguns países da Europa, a picape tem motor V6 3.0 Ecoboost que rende 288 cv. Porém, em outros mercados, a versão esportiva da picape tem quase 400 cv de potência e 59,4 kgfm de torque, força de Mustang.

A picape é um misto de carro esportivo e utilitário, com a grade dianteira estampando um design robusto com elementos que se destacam no frontal. Há tomadas de ar no capô e o logo da Ford preenche bem a grade do veículo - que tem assinatura da divisão Performance.

As rodas são em 17 polegadas e, por dentro, a Ranger Raptor é equipada com o sistema de som que curto demais, da Bang & Olufsen, com 10 alto-falantes. A transmissão é automática de 10 velocidades e a picape média conta com 4x4 e bloqueio de diferencial. O modo de condução? Escolha sair da normalidade.