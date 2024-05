Nova S10 melhorou bastante, mas essas 6 versões antigas têm mais carisma

Ainda que tenha frustrado quem esperava receber a picape Colorado - modelo mais moderno vendido no mercado norte americano -, a brasileiríssima S10 ainda está em boa forma e tem tudo para se manter entre as picapes médias mais vendidas no país.

No vídeo desta semana, separei seis verdões "antigas" da S10 presentes no mercado de usados, em configurações e versões curiosas, que certamente fazem falta hoje em dia.

