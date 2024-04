Estes 5 carros usados merecem mais seu investimento do que rivais zero-km

A versão MSI parte de R$ 91 mil e conta com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. É um valor considerável, que abre um leque enorme de opções no mercado de usados. Então escolhi um que fosse de uma categoria superior, porém com dimensões próximas. O selecionado foi o Honda Fit na versão mais completa, a EXL, modelo 2021, que tem tabela Fipe de R$ 92,5 mil.

Ainda que seja um modelo fora de linha, mantém a excelente liquidez no mercado de usados graças à boa reputação da marca. Equipado com motor 1.5 com câmbio automático do tipo CVT, ele é bem completo nessa versão, sendo até covardia comparar com o Polo.

Chevrolet Cruze Imagem: Reprodução

Sedã compacto

Outra categoria importante no nosso mercado é a dos sedãs compactos, que tem o Chevrolet Onix Plus na liderança com quase 11 mil unidades emplacadas entre janeiro e março. Desde o lançamento, o modelo é bem completo em todas as versões, então não é tão simples escolher um usado que seja melhor.

Sendo assim, decidi dar um salto na categoria, continuar na mesma marca e escolher o Cruze LT 2020, sedã médio que tem tabela Fipe de R$ 100,6 mil, valor próximo aos R$ 99,5 mil pedidos pelo Onix Plus mais simples.