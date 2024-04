4 carros que tiveram vida curta no Brasil, mas hoje são ótimas pedidas

O Ford Ka teve vida longa no nosso país, mas só foi ter câmbio automático no fim da sua vida, já como modelo 2019. Nascia ali um ótimo automático. Motor 1.5 moderno e eficiente, e um confiável câmbio automático de seis marchas. Mas o modelo não contava com a mudança de foco da marca no Brasil, que passou de fabricante para importadora e hoje só quer saber do mercado de carros premium vindos de outros países.

O saudoso Ka nos deixou como modelo 2021, portanto tivemos apenas três anos para as versões automáticas. Ainda vale a pena considerar o modelo, que vendeu bem e compartilhou peças com o EcoSport, facilitando ainda mais o mercado de reposição.

Comparado com concorrentes automáticos com a mesma idade, o Ka costuma ser um pouco mais barato e, pelo menos por enquanto, ainda tem boa aceitação.

Peugeot 5008 Imagem: Divulgação

Peugeot 5008

O luxuoso SUV com sete lugares da Peugeot foi apresentado em 2018 por aqui, mas teve vida curta e parou no modelo 2020, com pouco mais de 1.200 unidades emplacadas. Portanto, é um carro raro, mas o 5008 está longe de ser um mau negócio, já que é praticamente um 3008 com traseira mais comprida e dois banquinhos extras.