A Fiat se prepara para alçar voos ainda mais altos no segmento de picapes no mercado brasileiro com o lançamento do modelo médio Titano. Atualmente, a marca tem mais de 50% de participação nos números de vendas de caminhonetes no Brasil. Produzido no Uruguai, o novo modelo fará sua estreia ainda em 2023 - e a coluna já flagrou protótipos pré-série rodando com pouca camuflagem.

A versão flagrada é a Fiat Titano Ranch, que será posicionada como opção topo de gama. Além dela, a picape média italiana chegará nas versões Endurance e Volcano. Futuramente, a Titano terá a oferta de outras configurações. A marca já divulga a picape em hotsite exclusivo para cadastro de clientes interessados.

Não importando qual versão, a Titano terá motor 2.2 BlueHDI Turbo DIesel com cerca de 200 cv e torque de 45,9 kgfm. Na versão Endurance, ele será ligado ao câmbio manual de seis marchas e nas opções Volcano e Ranch, o motor trabalhará em conjunto com um automático de seis marchas.