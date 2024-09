Como cumprir o rollover na Superbet sem dor de cabeça

Então, manter o planejamento feito para as suas apostas, também deve levar em conta os dias que você terá para usar o valor do bônus, e te ajudar a cumprir corretamente o rollover. Lembre-se, não aposte em mercados de apostas futuros e que terão o resultado depois do prazo do rollover.

Como verifico se o Rollover foi cumprido?

Entendendo como funciona o progresso do rollover Imagem: Adobe Stock / Superbet

Talvez você tenha medo de perder o controle e não saber ao certo o valor ainda restante no bônus. Mas não se preocupe, a Superbet detalha todos os valores para você. Ao fazer o login Superbet você pode acessar o seu perfil, o ícone com o boneco.

Nele você tem diversas opções, entre elas está “Promoções & Bônus”. Há algumas abas, você pode navegar entre o “Disponível”, “Em Progresso” e o “Bônus”. Nele você terá os detalhes de valor, dias e o que falta para apostar, sendo algo mais prático de visualizar e seguir.

O que acontece se o Rollover não for cumprido?

Para ser direto ao ponto, se você não cumprir o rollover, você perde o valor adicionado ao bônus. Sim, não há como reverter a perda do saldo do bônus. Por isso é importante seguir as dicas e cumprir as regras do rollover.