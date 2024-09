Entenda o Rollover Betsat e como superar antes do resgate do bônus

Mas você também pode escolher outros valores, por exemplo, R$200. A Betsat também vai duplicar este valor e adicionar outros R$200, e você terá o total de R$400. O importante é fazer um depósito acima de R$20 para ter o bônus ativo. Uma das regras do bônus.

Outra regra muito importante é que você precisa utilizar o código promocional no momento do primeiro depósito. Basta adicionar “BETSAT2X” no momento do depósito e a Betsat dobra o valor na sua carteira.

Agora, o rollover para este bônus é um dos mais baixos do mercado das casas de apostas. Para retirar os ganhos do bônus, o valor do bônus deve ser apostado 7 vezes em Apostas Esportivas ou 30 vezes no Cassino.

Vamos frisar, o valor do bônus. Diferente de outras plataformas, na plataforma não é preciso usar o valor do depósito e do bônus.

Melhor um exemplo, certo? Caso você tenha depositado o valor mínimo de R$20, você receberá um bônus de R$20, totalizando R$40 na sua carteira. Então você terá que fazer apostas totalizando R$140 em Apostas Esportivas ou R$600 nos jogos de Cassino.

E ainda há outros requisitos. Nas apostas esportivas, apenas odds múltiplas, com um mínimo de 2 seleções e uma odd mínima de 1.60 para cada uma. As apostas não são consideradas para o rollover.