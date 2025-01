Palmeiras x Bragantino: Palpite e estatísticas - Paulistão 2025 - 28/01/25

* Os valores das odds podem variar, e os números indicados neste palpite Palmeiras x RB Bragantino são de quando o artigo foi produzido.

Após perder uma invencibilidade de 42 jogos na primeira fase do Estadual ao ser derrotado de virada para o Novorizontino por 2 a 1 na última rodada, o Palmeiras quer voltar a vencer no Paulistão para, quem sabe, assumir a liderança do grupo D em caso de tropeço do São Bernardo. A equipe do técnico Abel Ferreira soma 7 pontos contra 9 do adversário direto pela liderança do grupo.

Para voltar aos triunfos, o Verdão terá que encarar um time de Série A do Brasileirão e que costuma ser um adversário difícil. O RB Bragantino tentará superar o Palmeiras no Allianz Parque, apesar de não viver boa fase no campeonato e ocupar a 3ª posição do grupo B, após derrota por 3 a 0 para o Água Santa.

Com apenas 3 pontos ganhos, o Massa Bruta tem que vencer para postular um lugar entre os dois primeiros colocados e ficar mais próximo de uma vaga na fase mata-mata.

Quais os riscos dos palpites de Palmeiras x RB Bragantino?

Abaixo, explicamos as razões para cada escolha.