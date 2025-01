Chelsea x Wolverhampton: Palpite e Estatísticas | Premier League 20/01

*As bets citadas podem alterar as odds acima a qualquer momento, sem aviso prévio

O jogo entre Chelsea x Wolves fecha a 22ª rodada da Premier League, mexendo com as duas pontas da tabela.

De um lado, o Chelsea quer entrar na zona de classificação para as competições europeias e, para isso, precisa ganhar aqui.

Se vencer, o clube sobe para a 4ª posição na tabela, depois de derrota do Newcastle e goleada do Manchester City no fim de semana.

Por isso, os atletas dos Blues estarão motivados para ganhar e seguir na zona de classificação para a Champions League da próxima temporada.

Do outro lado, o Wolverhampton segue muito próximo da zona de rebaixamento. O clube está empatado em pontos com o Ipswich, que é o primeiro time no Z3, e quer ganhar para abrir distância. O time contratou Vitor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo, para ajudar nessa missão.