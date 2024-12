Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é confirmado como novo técnico do Wolverhampton

A direção do Wolverhampton confirmou nesta quinta-feira a contratação do técnico português Vítor Pereira, que tem passagens pelo Corinthians e pelo Flamengo. Ele deixou o Al-Shabab, da Arábia Saudita, para assinar contrato de um ano e meio com o clube que disputa o Campeonato Inglês.

Ao ser anunciado, o técnico de 56 anos teve destacada sua experiência, o que inclui os títulos obtidos no futebol de Portugal, Grécia e China. No Brasil, ele passou em branco. Em 2022, o português comandou o clube do Parque São Jorge. No ano seguinte, aceitou uma oferta para treinar a equipe carioca, também sem sucesso.

O Wolverhampton demitiu o técnico Gary O'Neil após a derrota no último sábado, em casa, para o Ipswich, por 2 a 1. Os Wolves estão na penúltima posição na tabela do Campeonato Inglês, dentro da zona de rebaixamento, com nove pontos. O time tem uma campanha de duas vitórias, três empates e onze derrotas no Campeonato Inglês.