Ainda hoje, Laira acredita que o neuroblastoma não tem a visibilidade que deveria. A falta de conhecimento dos sintomas, por exemplo, aumenta os riscos e diminui a qualidade de vida das crianças diagnosticadas com a doença.

Com o objetivo de aumentar as informações e o auxílio, Laira decidiu transformar a dor do luto em ação, e criou o Instituto AnaJu, uma organização não governamental dedicada a assistir e amparar crianças com câncer e doenças raras.

Uma das principais ações da organização é criar um fundo que permite comprar medicações caras para o tratamento de câncer infantil.

"Acho importante trabalhar para passar informações e também fornecer assistência, como a jurídica. As mães me procuram para indicações de advogados, além da própria ONG entrar na Justiça para conseguir a medicação. Tentamos oferecer apoio de todas as maneiras, todos de graça", diz Laira.

Hoje, as doações sustentam todo o trabalho. Elas chegam de pessoas na internet, amigos, familiares, e de Laira, que coloca dinheiro do próprio bolso para ajudar em algumas situações urgentes.

A própria vaquinha do filho do indigenista Bruno já está encerrada, mas segue online com um pedido: que as pessoas continuem doando, mas agora para o Instituto AnaJu.