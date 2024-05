EUA confirmam 3ª pessoa com gripe aviária; saiba como é a transmissão

Mas, se ocorre, a infecção é de alto risco e se dá por meio de gotículas respiratórias de aves contaminadas. "A transmissão entre os humanos é algo ainda muito raro, mas não podemos descartar que ocorra, principalmente se tivermos uma grande proporção de infectados na população —o que ainda não aconteceu", explicou ao VivaBem o infectologista Estêvão Urbano, em reportagem publicada em 2023.

Segundo ele, a taxa de mortalidade do vírus H5N1 (um dos mais comuns da gripe aviária) é alta.

Quais os sintomas?

São sinais clássicos de uma gripe, que podem ser leves, moderados ou graves:

Tosse;

Secreção;

Febre;

Dor no corpo e na cabeça;

Falta de ar;

Em casos graves, pode causar pneumonia e levar à morte.

Como é feito o diagnóstico?

Por meio de exame laboratorial de RT-PCR, que dá o resultado de positivo ou negativo, além do histórico clínico do paciente (se teve contato com animais doentes, por exemplo).