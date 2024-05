'Tinha muitos gases e dor, achei que era intolerância, mas era bactéria'

Como continuava me sentindo mal, comecei a suspeitar de alguma intolerância alimentar, como lactose ou glúten. Jamais me passou pela cabeça a possibilidade de eu estar com H. pylori e os sintomas terem sido causados por essa bactéria.

A infecção por H. pylori ocorre quando você entra em contato normalmente com água e alimentos contaminados por essa bactéria. Nunca vou saber como a peguei, mas me foi recomendado redobrar o cuidado com a higienização das mãos e de legumes e verduras.

Sei que parece absurdo contar isso, mas só marquei uma consulta com um médico gastroenterologista em janeiro deste ano. Isso porque, até então, e na maioria das vezes, conseguia controlar esse mal-estar com alimentação saudável e exercícios físicos.

Myllena mostra inchaço na barriga Imagem: Arquivo pessoal

Só após três anos comecei a me dar conta de que esses sintomas não eram condizentes com a rotina saudável que passei a ter e ainda tenho. Isso me deixou preocupada, até como estudante de nutrição, e procurei ajuda.

Na consulta, relatei todos os sintomas e o meu desconforto. O médico solicitou a endoscopia e a colonoscopia, além de uma biópsia do meu estômago. Foi a biópsia que detectou que estava com uma infecção por H. pylori em estágio avançado.