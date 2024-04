Hair popping: viral no TikTok, puxar cabelo acaba com a dor de cabeça?

O TikTok está repleto de tendências que podem ser, no mínimo, questionáveis. Tanto que ao se buscar na rede por determinadas hashtags, no mesmo instante o usuário recebe na tela do celular uma notificação de segurança sobre alguns conteúdos terem potencial perigoso, perturbador ou serem encenados.

Portanto, diante de uma trend viral na plataforma, é recomendável ter cautela e recorrer a especialistas para saber se é realmente seguro tentá-la.

A mais nova é a chamada hair popping (cabelo estourando, em português), que tem a ver com dividir as madeixas em mechas para depois dar voltas com elas nos dedos e puxá-las com força, até ouvir um estalo/estouro no couro cabeludo. Os vídeos de gente tentando a proeza já somam mais de um milhão de visualizações.